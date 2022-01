Noch 2022: Netflix veröffentlicht 25 koreanische Produktionen

Koreanische Highlights im Überblick

Die nächste koreanische Veröffentlichung auf Netflix wird die Serie «All Of Us Are Dead» am 28. Januar sein. In dieser sitzt eine Gruppe von Schülern in ihrer Highschool fest, als eine Zombie-Invasion über sie hereinbricht. Ausserdem freue sich Kang auf die Krimi-Serie «Juvenile Justice», die im Februar zu sehen sein wird und den Liebesfilm «Moral Sense», der um den Valentinstag veröffentlicht wird.