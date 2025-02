Noch ein paar «Baustellen»: So geht es Menowin Fröhlich heute

Noch die «ein oder andere Baustelle» in seinem Leben

Während seiner Haftstrafe hatte Menowin Fröhlich zum christlichen Glauben gefunden. «Ich musste erst ganz tief fallen, um zu verstehen, ‹Hey, du bist jetzt hier an einem Punkt, wo du anfangen musst, das zu tun, was der Herr von dir möchte›», sinniert Menowin jetzt. Auch nach der Haft habe er an «Jesus festgehalten».