Noch mehr Spass mit WhatsApp: Wie erstellt man eigene Sticker?

Für eigenständige Alben braucht es externe Software oder Know-how

Wer sich hingegen ein komplettes Album erstellen möchte, muss auf eine der externen Apps zurückgreifen, auf die WhatsApp aus der mobilen Version heraus verlinkt. Dazu einfach auf das Emoji-Icon neben dem Textfeld klicken, Sticker auswählen und danach auf das kleine Plus-Symbol in der unteren rechten Bildschirmecke. Es öffnet sich das Menü «Alle Sticker». Fängt man in diesem zu scrollen an, erscheint am unteren Bildschirmrand die Option «Sticker Apps Entdecken».