Noch mehr Starpower: Demokraten-Parteitag endet mit Pink

Lil Jon performt für Georgia

Am Dienstag sorgten nicht nur Auftritte von JFK–Enkel Jack Schlossberg (31), Ex–US–Präsident Barack Obama (63) und First Lady Michelle Obama (60) sowie Second Gentleman Doug Emhoff (59) für Begeisterung. Musikalische Untermalung lieferten die «Godmother of Soul» Patti LaBelle (80) und Rapper Common (52). Zudem gaben die einzelnen Delegierten aus den Bundesstaaten ihre Nominierung zu Musik ihrer Wahl bekannt. Dabei gab es auch einen Überraschungsauftritt von Rapper Lil Jon (53), der mit «Turn Down For What» und «Get Low» den Staat Georgia musikalisch hinterlegte.