Noch nicht entsorgen! Den Weihnachtsbaum nach dem Fest nutzen

Ein festlich geschmückter Tannenbaum zu Weihnachten muss sein – da sind sich die Deutschen einig. Jedes Jahr werden in der Bundesrepublik knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume gekauft und mit Kugeln und Figuren behangen. Die abgeholzten Nadelbäume hinterlassen allerdings einen grossen ökologischen Fussabdruck. Anstatt Tanne, Fichte und Co. einfach zu entsorgen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Holz und Nadeln in anderen Bereichen, etwa in der Küche, einzusetzen.