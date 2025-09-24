Noch «tieferer Tiefpunkt»: Trennungsdrohung im «Sommerhaus der Stars»

Räumlich isoliert sind Ryan und Lina jedoch nicht, obwohl sie sich freiwillig in die Gartenlaube zurückziehen. Denn die anderen Paare suchen immer wieder die Nähe der scheinbaren Verräter. Vor allem Michael «Micha» Klotz (27) ist «enttäuscht» von seinem einstigen Vertrauten. Es geht unter anderem um die Frage, ob Micha eine Rauswahl von Marvin Kleinen (30) suggeriert hat, wie Ryan behauptet. Micha leugnet dies, obwohl die Fernsehbilder eine andere Sprache sprechen.