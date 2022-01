Nockis-Frontmann Gottfried Würcher geht es nach Herzinfarkt «sehr gut»

Im Juli 2021 sorgten sich die Nockis-Fans um Frontmann Gottfried «Friedl» Würcher (63): Der österreichische Sänger erlitt einen Herzinfarkt und meldete sich auf Instagram aus dem Krankenhaus. Ende September kehrte der 63-Jährige nach einer Reha zurück auf die Bühne. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Friedl Würcher, dass es ihm mittlerweile wieder «sehr gut» gehe. Er habe «gelernt, dass die Gesundheit das grösste Glück ist». Ausserdem spricht er über das neue Nockis-Album «Ich will dich», das am Freitag (21. Januar) erscheint, sowie das 40. Bühnenjubiläum der österreichischen Schlagerband.