Noel Gallagher erhält Songwriter-Auszeichnung bei den Brit Awards

Die Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. Gallagher gilt als einer der bedeutendsten Songwriter seiner Generation und war der kreative Kopf hinter dem Hit–Katalog von Oasis. «Noels Songwriting für Oasis prägte eine kulturelle Bewegung, brachte sieben Studioalben hervor und schuf einen Katalog, der einige der bekanntesten Songs der britischen Musikgeschichte enthält», heisst es in der Begründung. Dabei seien «Live Forever», «Wonderwall», «Don't Look Back in Anger» und «Champagne Supernova» zu nennen. «Über Oasis hinaus veröffentlichte Noel mit seinen High Flying Birds vier von Kritikern gelobte und kommerziell erfolgreiche Studioalben.»