Noel Gallagher soll sich Knieoperation unterziehen

Der Eingriff stehe demnach in diesem Jahr an. Bis in den August sind noch einige Auftritte Gallaghers mit seiner Band High Flying Birds geplant. Es werde angenommen, dass der Musiker danach Urlaub machen wolle und sich nach diesem dann operieren lassen werde. Die Quelle ist sich aber sicher, dass Gallagher sich gut davon erholen wird: «Es ist eine kleine Operation und sie wird ihn nicht aufhalten.» Angeblich soll er bereits einen speziellen Heimtrainer gekauft haben, um sich mit diesem nach einem Eingriff seiner Fitness zu widmen.