Norman Reedus: Sohn wegen Körperverletzung und Belästigung angeklagt

Es ist nicht die erste Anzeige wegen Körperverletzung

Bereits im Jahr 2021 wurde das schauspielernde Model wegen Körperverletzung angeklagt, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit einer 24–Jährigen gekommen war. Die Frau teilte der Polizei damals mit, dass sie eine Verletzung unter ihrem linken Auge davongetragen habe. Die Anklage wurde schliesslich auf ungebührliches Verhalten herabgestuft und man einigte sich auf einen Vergleich. Reedus wurde unter Auflagen freigelassen und zu fünf privaten Beratungssitzungen verurteilt.