Norman Reedus und Diane Kruger als stylisches Duo bei der Fashion Week

Das nächste prominente Paar auf der Fashion Week in Paris: Auch Norman Reedus (54) und Diane Kruger (47) gaben sich am Dienstag (26. September) die Ehre und besuchten die Modenschau von Saint Laurent. In schwarzen Ton–in–Ton–Outfits nahmen der «The Walking Dead»–Star und die deutsche Schauspielerin in der ersten Reihe Platz.