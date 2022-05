Norman Reedus und Diane Kruger: Glamour-Auftritt in Cannes

Diane Kruger (45) und ihr Partner Norman Reedus (53) haben am Dienstagabend (24. Mai) bei den Filmfestspielen von Cannes alle Blicke auf sich gezogen. Das Paar erschien in eleganten Looks zu der Premiere des Films «The Innocent» («L'innocent»). Kruger trug eine ausladende Robe in knalligem Rot und gerafftem Rock. Zu dem Kleid kombinierte sie auffälligen Goldschmuck in Form einer Statement-Kette und eines Armreifs und goldene Riemchen-Pumps. Bei ihrem Make-up setzte sie neben etwas Mascara und Rouge passend zu ihrem Kleid auf einen roten Lippenstift. Ihr Haar fiel ihr im Mittelscheitel in sanften Wellen über die Schulter. Norman Reedus wählte für das Event in Frankreich einen klassischen Look. Er trug einen schwarzen Anzug samt Fliege und weissem Hemd.