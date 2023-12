Norman Reedus verrät: Zuhause haben seine Damen das Sagen

Die Pläne für Weihnachten und Silvester

Der «Walking Dead»–Star hat zudem die Familienpläne für das anstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel verraten: «Wir verbringen Weihnachten in New York und fahren danach in unser Haus nach Costa Rica.» Dort, so Reedus, seien sie «mitten im Dschungel und feiern da auch Silvester. Das ist unsere Tradition.» Zumindest hier gibt es also die Parallelen zu seiner beliebten Serienfigur: Daryl verbringt seine Freizeit bekanntlich auch am liebsten abgeschieden im Wald.