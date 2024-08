Norwegische Royals kommen zu Märtha Louises umstrittener Hochzeit

Die Hochzeit bietet vermutlich schon genug Konfliktpotenzial für die norwegischen Royals: Die Beziehung von Verrett und der Prinzessin steht in Norwegen seit jeher in der Kritik. So sehr, dass sich Märtha Louise im November 2022 für ihre Liebe dazu entschied, in Zukunft keine offiziellen Pflichten mehr für das norwegische Königshaus zu übernehmen.