Notfall auf dem Highway: Tori Spelling pinkelte in Windel ihres Sohnes

Bereits im Jahr 2016 plauderte die aus der Kult–Serie «Beverly Hills, 902010» bekannte Schauspielerin Tori Spelling (50) in einer Talkshow von Khloé Kardashian (39) pikante Details über ihre seltsamen Pinkel–Gewohnheiten aus. Damals gab die fünffache Mutter preis, sich in betrunkenem Zustand in eine andere Frau namens «Terri» zu verwandeln, der es dann ziemlich egal sei, wohin sie ihre Blase entleere. «Sie ist total verrückt», so Spelling, «und pinkelt gern überall hin. Sie pisst unter den Tisch und in Topfpflanzen.»