Notfall bei «Promi Big Brother»: Elena Miras verlässt den Container

Miras war, wie schon beim Legenden–Dschungelcamp im August, als letzte in den «Promi Big Brother»–Container eingezogen. Dort traf die für ihr feuriges Temperament bekannte Trash–TV–Veteranin auf ihren Ex und Vater ihrer Tochter Mike Heiter (32) sowie dessen neue Freundin Leyla Lahouar (28), das erste Container–Paar in der Geschichte von «Promi Big Brother».