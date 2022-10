«Nothing Compares 2 U»: Sinéad O'Connors grösster Hit für Doku gesperrt

Sinéad O'Connor hat sich in ihren Memoiren abfällig über Prince geäussert

In ihrer vor einem Jahr erschienenen Autobiografie «Erinnerungen: Rememberings» hatte Sinéad O‹Connor einige unschöne Erinnerungen an den verstorbenen Prince geteilt. Die Musik-Legende traf O›Connor demnach erst, nachdem ihre Version von «Nothing Compares 2 U» zum Welthit wurde. Bei dem Treffen soll Prince dann unter anderem während einer von ihm initiierten Kissenschlacht einen harten Gegenstand in einem Kissen versteckt haben mit der Absicht, sie zu verletzen. Als O'Connor sein Haus daraufhin verliess, habe er sie angeblich mitten in der Nacht mit seinem Auto verfolgt. Das berichtete die «New York Times».