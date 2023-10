Notizen aufgetaucht: Chaos und Drama am «Aquaman 2»-Set

Kein Kommentar von Jason Momoa und Amber Heard

Ein Vertreter von Momoa lehnte einen Kommentar ab, aber ein DC–Sprecher wies Heards Darstellung zurück und sagte: «Jason Momoa hat sich am Set von ‹Aquaman und das verlorene Königreich› jederzeit professionell verhalten.» Andere schlossen sich dieser Meinung an. «Jason reisst sich den Arsch auf, trinkt gerne mal ein Bier, wie jeder andere auch, aber er erscheint nicht betrunken am Set», so ein Insider, der 2021 am Londoner Set war und hinzufügte, dass sich die beiden Stars gut verstanden und man sie zusammen scherzen sah. «Und er kleidet sich nicht wie Johnny Depp. Er hat sich schon immer in diesem Bohemian–Stil gekleidet.»