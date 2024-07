Notoperation bei Josh Homme: Queens of the Stone Age sagen Konzerte ab

Die Rockband Queens of the Stone Age muss wegen einer Erkrankung ihres Frontmanns Josh Homme (51) eine Reihe anstehender Konzerte absagen. Das gab die Gruppe auf Instagram bekannt. «Queens of the Stone Age bedauern bekannt zu geben, dass Josh Homme für eine Notoperation sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren muss», heisst es dort. Am 16. Juli sollte die Band ursprünglich in der deutschen Bundeshauptstadt Berlin auftreten.