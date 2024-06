Novak Djokovic sieht serbisches EM-Aus in München

Der Kurztrip nach München hat sich für den Tennis–Star allerdings nicht wirklich gelohnt. Er sah ein uninspiriertes serbisches Nationalteam, das gegen Dänemark nicht über ein 0:0–Unentschieden hinauskam. Und das, obwohl ein Sieg für ein Weiterkommen nötig gewesen wäre. So verabschiedeten sich die Serben am Dienstagabend von der Europameisterschaft in Deutschland. Ihre zwei Punkte aus drei Spielen bedeuteten am Ende nur den vierten Rang in der Gruppe C und damit das endgültige EM–Aus.