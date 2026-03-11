NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist wieder Vater geworden

Am Mittwochvormittag veröffentlichte Wüst auf Instagram ein Foto einer Zeichnung, die offenbar von seiner älteren Tochter Philippa stammt. Das Bild zeigt eine idyllische Szene mit einem Baum, einem Haus und drei Personen. Dazu schrieb Wüst: «Am Feuer sitzen. Nah beieinander. Vielleicht ist Familie genau das: ein kleines Lagerfeuer, um das man zusammenkommt. Es spendet Wärme, Licht, Geborgenheit – und einen Platz für alle.» Und: «Jetzt sitzt die kleine Schwester mit am Feuer.»