NSYNC-Sänger JC Chasez trauert um seinen Vater

Trauerfeier mit *NSYNC–Sängern

Laut des Berichts fand am vergangenen Samstag eine Trauerfeier für den Verstorbenen statt. An der Veranstaltung in Orlando sollen auch Mitglieder der Boyband *NSYNC teilgenommen haben, um ihrem Kollegen in der schweren Zeit beizustehen. Roy Chasez war während der Anfänge von *NSYNC sehr eng in die Band involviert, da sein Sohn und die anderen Sänger Justin Timberlake, Lance Bass, Joey Fatone und Chris Kirkpatrick zum Gründungszeitpunkt 1995 noch sehr jung waren.