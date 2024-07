NSYNC: Teil-Reunion bei Premiere von «Deadpool & Wolverine»

«Wir reden alle wieder miteinander»: Chris Kirkpatrick über mögliche Reunion

«Wir reden alle wieder miteinander, wie man an einigen der Sachen sieht, die wir in letzter Zeit zusammen gemacht haben», sagte Chris Kirkpatrick. «Wir haben neue Songs, was ganz anders ist als in den letzten 20 oder so Jahren, in denen wir nicht zusammen waren», so der Bandsenior weiter. Noch sei nichts in Stein gemeisselt, aber: «Wenn wir es wissen, werdet ihr es erfahren».