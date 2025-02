Nüchtern und ohne Tattoos: Das neue Leben des Pete Davidson

Ein kleiner Tattoo–Rest bleibt

Von ursprünglich rund 200 Tätowierungen möchte Davidson nur «zwei oder drei» behalten. Zu seinen bekanntesten Tattoos zählten unter anderem eine Hommage an seine Ex–Freundin Kim Kardashian (44) sowie ein Porträt von Hillary Clinton (77). In seinem neuesten Film «Dog Man: Wau gegen Miau» ist Davidson aktuell wieder auf der grossen Leinwand zu hören. In der animierten Superhelden–Komödie spricht er die Hauptrolle. Die Kritiken für seine Interpretation fallen bislang durchweg positiv aus. In Deutschland kommt der Streifen erst im April 2025 in die Kinos. Wer Davidson Sprechrolle in der deutschen Fassung übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt.