Nullnummer oder 007? Was macht Ex-«Bridgerton»-Star Regé-Jean Page?

Im Dezember 2020 war Regé–Jean Page als Simon Basset, Duke of Hastings, in der erfolgreichen Netflix–Serie «Bridgerton» zu sehen, erhielt dafür eine Emmy–Nominierung und eroberte die Herzen vieler Fans. Wenige Monate später enttäuschte er diese mit der Ankündigung, dass er nicht erneut in diese Rolle schlüpfen werde. In Hollywood schienen dem Schauspieler, den das «Time»–Magazin 2021 auf seine «100 Next List» der «100 aufstrebenden Stars» setzte, dafür die Türen offenzustehen.