«Nummer 1 Fan»: Nicki Minaj verwirrt mit Trump-Support

Der Weg zur vollen US–Staatsbürgerschaft sei so gut wie abgeschlossen. «Finalisiere gerade die Unterlagen für die Staatsbürgerschaft, während wir sprechen – ganz nach dem Plan MEINES wundervollen, gnädigen und charmanten Präsidenten», verkündete Minaj. Denn Trump habe ihr eine sogenannte «Trump Gold Card» besorgt. Dabei handelt es sich um ein im Dezember 2025 eingeführtes Visum für wohlhabende Einwanderer. Sie bietet ein unbefristetes Aufenthaltsrecht und einen beschleunigten Weg zur US–Staatsbürgerschaft.