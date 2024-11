Nun also doch! Peter Klein und Yvonne Woelke sind ein Liebespaar

Wirklich überraschend kommt diese Enthüllung wahrlich nicht. So hatte Woelke bereits vor rund einem halben Jahr gegenüber «Bild» bestätigt: «Ich habe eine Wohnung gekauft. 65 Quadratmeter am Ku'damm in Berlin. Für Peter und mich! Immer wenn er in Deutschland ist, kann er hier übernachten.» Sie sei selbst ständig Gast bei Klein, der auf Mallorca eine Finca bewohnt. «Ich muss mich ja revanchieren», erklärte die Moderatorin damals.