Nur 16 Prozent der Filme im Jahr 2024 hatten Regisseurinnen

Laut einer Studie des Center for the Study of Women in Television and Film an der San Diego State University, aus der «Variety» zitiert, waren unter den Regisseuren der 250 umsatzstärksten Kinofilme des Jahres 2024 nur 16 Prozent Frauen – derselbe Wert wie im Vorjahr. Blickt man auf die 100 umsatzstärksten Filme, führten bei nur 11 Prozent Frauen Regie, das sind sogar drei Prozentpunkte weniger als 2023.