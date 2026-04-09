Nur ein Konzert in Deutschland: Ricky Martin kommt nach Oberhausen

Der Star des Latin–Pop–Boom

Kaum ein Künstler steht so sehr für den Latin–Pop–Boom der späten 90er– und frühen 2000er–Jahre wie Ricky Martin. Mit Songs wie «María», «Livin' la Vida Loca» und «La Copa de la Vida» hatte er internationale Erfolge, die bis heute regelmässig gespielt werden. Gleichzeitig trug er dazu bei, dass Latin–Pop auch im Mainstream stärker wahrgenommen wurde. Auch abseits der Musik hat sich Martin immer wieder in anderen Bereichen versucht, etwa am Broadway, als Schauspieler oder als Autor.