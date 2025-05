Nur ein Tony Award fehlt noch: Lady Gaga auf dem Weg zum EGOT-Status

Der emotionale Super–Bowl–Auftritt

Ihre augenblicklich ikonische Super–Bowl–Performance, die jetzt mit einem Sports Emmy prämiert wurde, fand auf der Bourbon Street in New Orleans statt. Der voraufgezeichnete Auftritt ehrte die 14 Menschen, die am Neujahrstag in New Orleans bei einem Terroranschlag ihr Leben verloren. Lady Gaga sang berührend am Klavier. Begleitet wurde sie von Ersthelfern, den Football–Persönlichkeiten Tom Brady und Michael Strahan sowie einem lokalen Gospelchor. Der vorgetragene Song «Hold My Hand» stammt aus dem Film «Top Gun: Maverick».