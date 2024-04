Nur eine fehlte: So glamourös feierte Victoria Beckham Geburtstag

Geburtstagsgrüsse aus der Ferne

In einer weiteren Story sendete Peltz Beckham Grüsse an ihre Schwiegermutter. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Schwiegermutter Victoria. Ich bin so traurig, dass ich nicht da bin, um dich zu feiern und zu umarmen! Ich sende Liebe von mir und meiner Omi, ich vermisse euch alle so sehr!», schrieb sie. Dazu teilte die 29–Jährige ein Familienbild der Beckhams – allerdings ohne sich selbst.