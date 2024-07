Nur im Tanga: Schlagerstar Michelle zieht blank gegen Hass

Michelle teilt Nacktbild gegen Hass im Netz

Am Dienstag teilte Michelle auf Instagram ein Foto, dass sie und Philippi fast hüllenlos zeigt. Die beiden Musiker lehnen an einer Küchentheke, haben der Kamera demonstrativ ihre Kehrseite zugewandt. Beide sind nur in Unterhose gekleidet, Michelle in einem schwarzen Tanga. Über ihre Hintern haben sie Herzen mit dem Titel von Michelles Song «Lieb mich oder lass es sein» gelegt.