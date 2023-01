Nur knapp vier Millionen britische Zuschauer sehen Harrys TV-Interview

Darum ging es in Prinz Harrys ITV-Interview

Sprengstoff bot das Gespräch mit dem britischen Sender zweifellos genug. Prinz Harry erinnert sich darin unter anderem an den Umgang mit dem Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997). In dem Gespräch erzählt er etwa, dass er Fotos und die geheime Regierungsakte des tödlichen Autounfalls in Paris für sein Buch «Spare» angefordert habe und schildert seine Gedankenwelt: «Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt suchte ich nach Beweisen dafür, dass es wirklich passiert war, dass es wahr war.» Er erinnert sich in dem Interview unter anderem auch daran, wie sein Vater, König Charles III. (74), ihm damals die Todesnachricht überbracht hatte und an die Beerdigung.