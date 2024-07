Nur kurze Rückkehr? Prinzessin Anne zieht sich wieder zurück

Anne erinnert sich nicht an den Pferdeunfall

Am 24. Juni war berichtet worden, dass die Prinzessin nach einem Unfall ins Southmead Hospital in Bristol eingeliefert wurde. Dort musste sie fünf Tage behandelt werden, nachdem sie sich auf ihrem Anwesen in Gloucestershire eine Verletzung zugezogen hatte. Angeblich soll sie von einem Pferd getreten worden sein. Am 12. Juli absolvierte sie erstmals wieder einen öffentlichen Auftritt. Bei dem Pferdeevent in Gloucestershire erzählte Anne, dass sie sich an den Unfall selbst «nicht mehr erinnern» könne.