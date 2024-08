«Nur noch ein einziges Mal»: Auch diese «BookTok»-Hits werden verfilmt

Colleen Hoover (44), Emily Henry (33) und Holly Jackson (31). Jeder, der in Gruppen wie «Book–Tok» oder «Bookstagram» unterwegs ist, hat diese Namen schon gehört. Dank sozialer Medien wie TikTok oder Instagram erleben Bücher heutzutage einen erneuten Aufschwung und bestimmte Autoren sind vor allem dort in aller Munde. Ihre Bücher erlangen teilweise rasant an Popularität und schiessen an die Spitze der Bestsellerlisten. So werden auch Verfilmungen ebendieser Bücher immer häufiger und es gibt eine ganze Reihe von Buch–Verfilmungen, die auf dem Weg zur grossen Leinwand sind.