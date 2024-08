Nach Streit zwischen Lively und Baldoni

«Nur noch ein einziges Mal»-Fortsetzung findet wohl nie statt

Die Fortsetzung des Filmhits ‹Nur noch ein einziges Mal› hängt am seidenen Faden. Der angebliche Konflikt zwischen Blake Lively und Justin Baldoni stellt das Projekt in Frage. Laut einem Insider gibt es «keine Welt, in der die beiden nochmal miteinander arbeiten würden».