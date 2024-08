«Nur noch ein einziges Mal»: So nah ist die Verfilmung am Bestseller

Mit «Nur noch ein einziges Mal» (Original: «It Ends With Us») hat Colleen Hoover (44) nicht nur einen mutigen, sondern auch einen sehr persönlichen Roman herausgebracht. Die Bestsellerautorin widmete sich dem heiklen Thema der häuslichen Gewalt. Mit der Geschichte um Lily, Ryle und Atlas wollte sie eine wichtige Botschaft in die Welt hinaustragen. Am 15. August startet der Film zu «Nur noch ein einziges Mal» in den deutschen Kinos. Wie gut hält er sich an die Buchvorlage?