Nur noch wenige Auftritte in «Law & Order: SVU»: Jetzt spricht Ice-T

«Wollt ihr mich loswerden?»

Ice–T versteht die Entscheidung der Verantwortlichen: «Es ist im Grunde genommen nur das Geschäft», sagte er zu «TMZ». Doch zunächst sei er besorgt gewesen. «Wollt ihr mich loswerden?», habe er die Produzenten gefragt. Doch die konnten ihn beruhigen. «Law & Order» ohne ihn könnten sie sich laut Ice–T nicht vorstellen. Freiwillig verlassen will er die Serie nicht, sagte der Rapper. In Staffel 28 wolle er auf jeden Fall dabei sein.