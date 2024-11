Nur zwei waren 2024 erfolgreicher: Top-Quote für Stuttgarter «Tatort»

Dieser Fall war der erfolgreichste «Tatort» 2024

An Platz eins der «Tatort»–Charts des Jahres stehen natürlich die Münsteraner Boerne und Thiel. Am 17. März schalteten 12,73 Millionen Menschen «Tatort: Unter Gärtnern» ein. Aber Jan Josef Liefers (60) und Axel Prahl (64) spielen schon seit Jahren in ihrer eigenen Quotenliga.