O. J. Simpson im Alter von 76 Jahren gestorben

Weltweite Bekanntheit erlangte Simpson aber vor allem durch einen in den USA auch gerne als «Trial of the Century» bezeichneten Strafprozess, der in die Geschichtsbücher einging. Simpson wurde in dem «Jahrhundertprozess» beschuldigt, seine Ex–Frau, Nicole Brown, und deren Bekannten, Ronald Goldman, umgebracht zu haben. Simpson wurde 1995 in dem spektakulären Prozess freigesprochen.