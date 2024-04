O. J. Simpsons Testament: Kein Geld für Familien Goldman und Brown?

Knapp 30 Jahre nach dem spektakulären Prozess um den Mord an O. J. Simpsons (1947–2024) Ex–Ehefrau Nicole Brown (1959–1994) und deren Freund Ron Goldman (1968–1994) ist der frühere NFL–Star vergangene Woche an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Simpson wurde damals zwar von dem Doppelmord freigesprochen, 1997 aber in einem Zivilprozess zu einer Schadenersatz–Zahlung in Höhe von insgesamt 33,5 Millionen US–Dollar an die Hinterbliebenen verurteilt. Die vollständige Summe zahlte er nie.