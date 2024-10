Oasis-Fans bangen um Konzerte: Veranstalter storniert 50.000 Tickets

Zehntausende Tickets für die grosse «Oasis Live '25»–Reunion–Tour werden voraussichtlich in den kommenden Tagen und Wochen storniert. Wie die britische BBC berichtet, sind Karten betroffen, die auf Wiederverkaufs–Webseiten erworben wurden. Von Anfang an war in den Geschäftsbedingungen der grossen Oasis–Tour der Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (52) ausdrücklich ein Wiederverkauf verboten worden. Dennoch sollen rund vier Prozent der Tickets im Wiederverkauf auf Seiten wie etwa Viagogo gelandet sein. Bei 1,4 Millionen ursprünglich zum Verkauf stehenden Konzertkarten entspricht das rund 50.000 Tickets.