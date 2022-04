Oasis-Gitarrist Paul Arthurs ist an Krebs erkrankt

Mitbegründer von Oasis

Arthurs gründete zusammen mit Gallagher die Band Oasis. Gallaghers Bruder Noel (54) schloss sich ihnen bald darauf an. Arthurs nahm drei Alben mit der Gruppe auf, darunter «Definitely Maybe» und «(What's the Story) Morning Glory?», bevor er 1999 während der Aufnahme des vierten Albums «Standing on the Shoulder of Giants» aus der Band ausstieg.