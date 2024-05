Oasis: Keine Reunion - dafür Jubiläums-Edition von Debütalbum

Am vergangenen Montag (20. Mai) war dies wieder einmal der Fall: Auf ihrem Instagram–Account postete die offiziell getrennte Band ein kryptisches Video, das ihren rund zwei Millionen Followern bildhaft eine Versöhnung der beiden Brüder oder gar ein neues Album in Aussicht stellte. Der kurze Clip zeigte die Luftaufnahme eines von einem der beiden Gallaghers gesteuerten Motorbootes, das ein am Ufer gelegenes Haus ansteuert. Im Hintergrund waren verzerrte Geräusche zu hören, die an ein sich stimmendes Orchester erinnerte.