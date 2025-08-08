Oasis-Konzert war «erschütterndstes» Live-Event in 20 Jahren

Nach 16 Jahren stehen Oasis derzeit wieder gemeinsam für eine Tournee auf der Bühne. Dieses Wochenende geht es für die Gallagher–Brüder für drei Konzerte ins Murrayfield–Stadion im schottischen Edinburgh. Ob sie damit an einen alten Rekord anknüpfen können? Wie nun bekannt wurde, halten Liam (52) und Noel Gallagher (58) mit ihrer Band den Rekord für das «erderschütterndste» Musikkonzert der vergangenen zwei Jahrzehnte in Schottland.