Oasis kündigen weitere Zusatzkonzerte an

Der Hype um die Comeback–Tournee von Oasis reisst nicht ab. Jetzt kündigten die Gallagher–Brüder via Kurznachrichtendienst X zwei weitere Zusatzkonzerte an. Sowohl am 27. als auch am 28. September werden die Britpop–Legenden weitere Shows in London spielen. «Aufgrund der überragenden Nachfrage wurden zwei zusätzliche Konzerte im Wembley–Stadion angesetzt», heisst es in dem Post.