Oasis live: Die legendärsten Auftritte der Britpop-Band

Auf die Fans warteten damals Klassiker wie «Wonderwall», «Don't Look Back in Anger» und «Champagne Supernova» – für letzteren holten sie John Squire, Gitarrist von The Stone Roses, auf die Bühne. Zum Abschluss zollten sie den Beatles mit einem Cover von «I Am the Walrus» Tribut. 2021 konnten Fans die Konzerte durch die Dokumentation «Oasis Knebworth 1996» erleben. Auch ein Live–Album veröffentlichte die Band.