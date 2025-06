Oasis-Reunion: Liam Gallagher denkt an verlorene Zeit

Die langersehnte Comeback–Tour

Die grosse Reunion–Tour von Oasis startet am 4. Juli in Cardiff in Wales. Nach mehreren Konzerten in Manchester, London, Edinburgh und Dublin geht es für eine Handvoll Shows nach Kanada, in die USA und nach Mexiko, dann wieder nach London. Anschliessend führt die Tour die Band weiter nach Südostasien, Australien und schliesslich zurück nach Südamerika. Am 23. November endet die Tour nach aktuellem Stand in São Paulo.