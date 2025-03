Oasis-Reunion-Tour: Line-up wurde geleaked - Liam wütet

Am Schlagzeug sitzt dafür ein ganz neues Gesicht, wie Liam Gallagher auch schon angedeutet hatte: Joey Waronker (55). Er ist für seine Arbeit als Drummer und Produzent für Bands und Künstler wie Beck, R.E.M., Elliott Smith oder Thom Yorkes Atoms For Peace bekannt. Laut «NME» sei man in der Band begeistert, «einen so angesehenen Musiker für die Reunion–Besetzung am Schlagzeug zu haben», heisst es von der Quelle des Magazins.