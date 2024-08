Oasis-Reunion: Wird der Ticket-Kampf härter als bei Taylor Swift?

Gerüchte um Wiedervereinigung schürte Vorfreude

Liam Gallagher hatte bereits am 26. August bei X angedeutet, dass Fans sich am 27. August auf eine Nachricht einstellen könnten und heizte damit die Reunion–Gerüchte an. Musikexperte Kevin McManus prophezeite bereits zu diesem Zeitpunkt, dass eine mögliche Reunion und Auftritte der Band für grosses Aufsehen sorgen werden und es einen Ansturm auf die Tickets geben wird. Er erinnerte im Gespräch mit ITV dabei an die beiden Konzerte in Knebworth, die die Band am 10. und 11. August 1996 spielte. «Sie haben 250.000 Tickets ausverkauft, aber es war eine unfassbare Menge an Leuten, die versucht haben, Tickets zu kaufen, so gross war der Andrang.» Dieses Mal, weil die Leute schon seit zehn Jahren darüber redeten, werde er noch grösser ausfallen. «Ich denke, jeder wird versuchen, ein Ticket zu bekommen. Taylor Swift war natürlich das grosse Ding in diesem Sommer, aber ich denke, es wird das in den Schatten stellen, einfach weil sie es sind und es dieses Gerede gibt.»